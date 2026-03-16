За две недели на калининградских АЗС выросли цены на бензин и дизель

За последние две недели на автозаправках Калининграда заметно изменились цены на топливо. «Клопс» продолжает мониторинг стоимости бензина и дизеля.
За две недели сильнее всего подорожал АИ-95 — в среднем на 50−55 копеек за литр. АИ-92 вырос в цене примерно так же, а дизель — менее значительно. Данные, приведённые ниже, не учитывают скидки и акции на АЗС.
АИ-92.
Сургутнефтегаз — с 67,18 до 67,73 ₽ (+0,55 ₽) Балтнефть — с 65,99 до 66,69 ₽ (+0,70 ₽) Р&H-Ойл — 69,99 ₽ (без изменений) Лукойл — с 67,44 до 67,99 ₽ (+0,55 ₽).
АИ-95.
Сургутнефтегаз — с 71,01 до 71,56 ₽ (+0,55 ₽) Балтнефть — с 69,79 до 70,29 ₽ (+0,50 ₽) Р&H-Ойл — 74,49 ₽ (без изменений) Лукойл — с 71,35 до 71,90 ₽ (+0,55 ₽).
Дизельное топливо.
Сургутнефтегаз — с 76,35 до 76,55 ₽ (+0,20 ₽) Балтнефть — 75,39 ₽ (без изменений) Р&H-Ойл — 75,99 ₽ (без изменений) Лукойл — с 79,58 до 79,93 ₽ (+0,35 ₽).
