В Воронеже обсудили два проекта комплексного развития территорий

Региональный градостроительный совет под руководством губернатора Александра Гусева рассмотрели два проекта комплексного развития территорий: застройку участка в центре Воронежа и развитие бывшей промышленной площадки завода «Электроприбор».
Первый проект касается территории, ограниченной улицами Станкевича, Куцыгина и Красноармейским переулком. Здесь предлагается сформировать жилой квартал со зданиями средней и повышенной этажности, рассчитанный примерно на тысячу жителей.
Помимо жилья концепция предусматривает благоустроенные дворы, коммерческие и сервисные помещения на первых этажах, небольшой детский сад, а также более 500 парковочных мест. Из-за значительного перепада высот архитекторы предложили многоуровневую структуру застройки: часть машино-мест разместят под стилобатом, а дворы — на его крыше. Кроме того, предусмотрено расширение улицы Станкевича и создание дополнительного транспортного проезда.
Вторая концепция касается застройки бывшего завода «Электроприбор». На этой площадке планируется сформировать многофункциональный квартал со смешанной застройкой.
Проект включает строительство большого подземного паркинга, коммерческих помещений на первых этажах и частного детского сада на 150 мест. По предварительным расчетам, в новом квартале смогут проживать более трех тысяч человек. Архитектурные решения планируется подобрать так, чтобы они гармонировали с окружающей застройкой и не нарушали ансамбль Чижовского плацдарма. Высота домов начнется от восьми этажей.
Отдельно Александр Гусев остановился на социально-экономических последствиях преобразования территории. Ранее на «Электроприборе» работали около 900 человек. Разработчики проекта подтвердили намерение не только компенсировать прежние рабочие места, но и создать новые возможности для занятости.
Обе концепции в целом получили поддержку членов градостроительного совета. Высказанные замечания планируется учесть на следующих этапах рассмотрения проектов в рамках архитектурной комиссии.