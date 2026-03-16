Мастер ЖЭУ пойдёт под суд за гибель жильца от угарного газа: два года не проверяла дымоходы

Прокуратура Центрального района Калининграда утвердила обвинительное заключение по.

уголовному делу в отношении производственного мастера ООО «ЖЭУ № 12». Женщину обвиняют в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, что повлекло смерть человека.

По версии следствия, с апреля 2021 по март 2023 года обвиняемая не проконтролировала нарушения в системе газопотребления в доме на Каштановой аллее и не проверила качество прочистки вентиляционных каналов и дымоходов.

Из-за плохой тяги 8 марта 2023 года житель одной из квартир отравился угарным газом и скончался.

Уголовное дело направлено в Центральный районный суд.