Провайдер объяснил причины ограничения домашнего интернета

МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Введение ограничения скорости интернета среди пользователей в ряде городов в России потребовалось из-за выявления компаний, которые под видом частных лиц используют трафик в коммерческих целях, это влияет на качество предоставляемых услуг для добросовестных клиентов, сообщили РИА Новости в провайдере цифровых услуг «Дом.ру».
Ранее провайдер начал тестировать проект по ограничению скорости интернета среди пользователей с повышенным расходом трафика в трех городах — Санкт-Петербург, Екатеринбург и Самара. При превышении лимита в 3 терабайта скорость передачи данных у клиента будет снижена до 50 Мбит/c.
«Данные клиенты нарушают правила пользования услугами интернета для частных лиц. По итогам реализации пилота, компания примет решение о дальнейшем масштабировании проекта», — сообщил провайдер.
В компании пояснили, что в 1 260 выявленных случаев сверхпотребления — значимая часть пользователей являются юридическими лицами и используют интернет в коммерческих целях, а также перепродают трафик.
«Подобные нарушения впрямую влияют на качество предоставляемых услуг для добросовестных клиентов, 1% данных абонентов потребляют более 15% от общего трафика в сети», — заключили в провайдере.
В свою очередь Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России сообщила РИА Новости, что проверит действия провайдера «Дом.ру» на предмет экономической и технологической обоснованности после информации о замедлении домашнего интернета ряду пользователей.