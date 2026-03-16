Житель Барановичей задолжал пиццерии 5500 рублей — вот каким образом. Подробности сообщили в пресс-службе УМВД Брестской области.
Как пояснили в ведомстве, в дежурную часть Барановичского ГОВД поступил сигнал из пиццерии: неизвестный мужчина каким-то предметом в хаотичном порядке, не стесняясь прохожих и посетителей заведения, бьет окна здания.
Приехавшие по вызову сотрудники милиции задержали 48-летнего местного жителя. Видимых признаков алкогольного опьянения у мужчины не было, но объяснить свою спонтанную тягу к разрушению или назвать причину всплеска агрессии житель Барановичей так и не смог.
В отношении мужчины возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 339 Уголовного кодекса Республики Беларусь «Хулиганство». Помимо уголовной ответственности, ему придется понести и материальную: ущерб, причиненный им пиццерии, составил примерно 5500 рублей. Эту сумму ему предстоит выплатить заведению.
