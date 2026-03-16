В Волжском утвердили тарифы платных парковок: 50 рублей в час

В администрации Волжского окончательно согласовали запуск платного парковочного пространства: 427 мест на семи участках с тарифом 50 рублей в час.

В городе Волжском завершилось согласование деталей проекта по созданию платных парковок. Подробности решения сообщили в местной администрации.

Первые 427 машино-мест появятся на семи участках:

Комсомольская площадь;

Улица Фонтанная;

Улица Зорге;

Улица Энгельса;

Проспект Ленина (у дома № 123 и у кафе «Гаштет»);

Дублёр проспекта Дружбы в 25-м микрорайоне.

Тариф для легковых автомобилей составит 50 рублей в час, при этом первые 15 минут будут бесплатными. Парковки будут работать только по будням с 8:00 до 20:00 — в остальное время оставить машину можно будет без оплаты.

Освобождаются от платы ветераны Великой Отечественной войны и боевых действий, инвалиды I-III групп, многодетные семьи, участники СВО и члены семей погибших бойцов, владельцы электромобилей, а также автомобили экстренных служб. Оплатить стоянку можно будет через мобильное приложение, СМС, терминал или Систему быстрых платежей.

Запуск ожидается к концу весны — началу лета. Первый месяц планируют провести в тестовом режиме: штрафовать за неоплату не станут, но вносить плату всё равно придётся. По словам муниципалитета, все собранные средства поступят в городской бюджет на развитие транспортной инфраструктуры.

