В Волжском утвердили тарифы платных парковок: 50 рублей в час

В городе Волжском завершилось согласование деталей проекта по созданию платных парковок. Подробности решения сообщили в местной администрации.
Первые 427 машино-мест появятся на семи участках:
Комсомольская площадь;
Улица Фонтанная;
Улица Зорге;
Улица Энгельса;
Проспект Ленина (у дома № 123 и у кафе «Гаштет»);
Дублёр проспекта Дружбы в 25-м микрорайоне.
Тариф для легковых автомобилей составит 50 рублей в час, при этом первые 15 минут будут бесплатными. Парковки будут работать только по будням с 8:00 до 20:00 — в остальное время оставить машину можно будет без оплаты.
Освобождаются от платы ветераны Великой Отечественной войны и боевых действий, инвалиды I-III групп, многодетные семьи, участники СВО и члены семей погибших бойцов, владельцы электромобилей, а также автомобили экстренных служб. Оплатить стоянку можно будет через мобильное приложение, СМС, терминал или Систему быстрых платежей.
Запуск ожидается к концу весны — началу лета. Первый месяц планируют провести в тестовом режиме: штрафовать за неоплату не станут, но вносить плату всё равно придётся. По словам муниципалитета, все собранные средства поступят в городской бюджет на развитие транспортной инфраструктуры.
Ранее сообщалось о том, как изменят привокзальную площадь в Волгограде.