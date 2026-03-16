СК: Прокуратура шесть раз отменяла уголовные дела о разрушении трамвайной инфраструктуры в Калининграде

Прокуратура шесть раз отменяла уголовные дела о разрушении трамвайной инфраструктуры в Калининграде. Информацию об этом опубликовали в комментариях на странице информационного центра СК России «ВКонтакте».
Местная жительница интересовалась, когда «будут привлечены к ответственности виновные чиновники, которые разрушили нам половину трамвайных линий в городе». В следственном комитете пояснили, что в отношении неустановленных должностных лиц администрации Калининграда с мая 2025 по январь 2026 года шесть раз возбуждали уголовное дело по части 1 статьи 293 УК РФ — «Халатность».
Каждое такое решение отменяли в областной прокуратуре. Сотрудники СК пытались обжаловать постановления у вышестоящего руководства надзорного ведомства. В удовлетворении требований отказывали. «В настоящий момент проведение процессуальной проверки продолжается», — сообщили в информационном центр СКР.
Уголовные дела возбуждали после жалоб калининградцев. В марте 2025 года власти сообщили, что рядом с башней Врангеля демонтируют рельсы и уложат брусчатку. Там заменили покрытие на дополнительной полосе протяжённостью 100 метров перед пересечением Пролетарской и Баранова. В мэрии считают, что это позволит повысить пропускную способность перекрёстка.
В 2024 году в Калининграде убрали трамвайные рельсы рядом с Центральным парком. На месте путей обустроили парковочное пространство. Жители города писали петицию с требование остановить демонтаж, а урбанист Аркадий Гершман называл такое решение администрации ошибкой.
Власти утверждали, что трамвайное движение по проспекту Победы заведомо убыточное. «Трамвайная сеть в городе сложилась во времена, когда трамвай был основным видом городского транспорта. Сейчас Калининград стал одним из автомобилизированных городов страны, и приходится учитывать этот факт при обновлении дорожной сети», — объясняли в мэрии.
В то же время губернатор Алексей Беспрозванных заявлял о планах по обновлению трамваев. Развитие инфраструктуры оценили в десять миллиардов рублей. На эти деньги планируют реконструировать депо, отремонтировать 21 километр путей и контактной сети, закупить 18 трамваев.