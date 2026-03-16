Омичам назвали хозпостройки, за которые не придется платить налог

Омское УФНС напомнило владельцам частных домов и дачных участков, за какие хозяйственные постройки нужно платить налог на имущество, а какие нет. Сбор начисляют только на объекты, зарегистрированные в Едином государственном реестре недвижимости и являющиеся капитальными строениями.
Если хозпостройка не имеет фундамента, представляет собой сборно-разборную конструкцию, бытовку, теплицу или навес, сведения о ней не нужно вносить в ЕГРН. Соответственно, в этом случае обойдется без последствий для кошелька.
Омичам также напомнили, что для поставленных на учет объектов предусмотрена льгота. На федеральном уровне от налога освобождается одна постройка площадью не более 50 квадратных метров, расположенная на участке для личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества или ИЖС. Главное условие — объект не должен использоваться в предпринимательских целях. Льготу предоставляют автоматически на основании данных Росреестра.
В прошлом году льготой воспользовались 7040 местных жителей. Ее общая сумма составила 606 тысяч рублей.
Ранее мы писали, что в марте-2026 в Омской области налоговая служба закрывает 4 офиса.
Омичам вернут незаконно удержанные деньги за ЖКУ.