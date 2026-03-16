Ричмонд
+18°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В амфитеатре Волгограда прошел телемост в честь 12-летия присоединения Крыма

Сегодня, 16 марта, в амфитеатре на нижней террасе набережной Волгограда состоялся межрегиональный телемост «ВМЕСТЕ». Как сообщили в администрации города, мероприятие приурочено к 12-й годовщине воссоединения Крыма с Российской Федерацией.

В ходе традиционного телемоста, который в городе-герое прошел в 5-й раз, волгоградцы обсудили с коллегами из Крыма вопросы сохранения исторической памяти. В онлайн-встрече приняли участие более 70 школьников, юнармейцев и представителей молодежных организаций.

Участники онлайн-встречи поделились опытом проведения патриотических и культурно-образовательных мероприятий среди подрастающего поколения и опытом организации сбора и передачи гуманитарной помощи участникам СВО.

В завершении встречи волгоградцы пригласили жителей Республики Крым посетить Волгоград и принять участие в праздничных мероприятиях, посвященных Победе в Великой Отечественной войне.

Фото: администрация Волгограда.

