В Воронежской области обсудили вопросы межнациональных отношений

Заседание комиссии по вопросам межнациональных отношений провел заместитель губернатора Дмитрий Маслов.
В обсуждении также приняли участие министр внутренней политики Елена Дерганова, секретарь комиссии по вопросам межнациональных отношений Александр Тимашов, представители силовых структур, муниципальных районов области.
Дмитрий Маслов отметил, что в этом году работа в сфере межнациональных отношений приобретает особый характер в связи с объявленным Годом единства народов России:
«Вопросам межнациональных отношений будет уделяться значительное внимания. Будем говорить о миграции, об адаптации, о мерах, направленных на сохранение стабильности в регионе. Наша с вами задача реагировать на возможные риски, обеспечить стабильность, адекватное конструктивное взаимодействие с представителями различных национальностей».
Замминистра внутренней политики — начальник отдела взаимодействия с институтами гражданского общества министерства внутренней политики области Игорь Шабанов рассказал о мерах по организации социально-культурной адаптации иностранных граждан в Воронежской области.
Для иностранцев проводят лекции, беседы и информационные встречи по вопросам соблюдения общепризнанных в российском обществе норм поведения, организуется правовое просвещение. Особая работа по приобщению к традиционным российским духовно-нравственным ценностям ведется с несовершеннолетними иностранными гражданами. Игорь Шабанов предложил принять дополнительные меры по увеличению количества подобных мероприятий. Планируется, что к работе подключатся лекторы Общества «Знание» и представители Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по области, работодатели, использующие труд иностранных граждан и органы местного самоуправления.
В ходе заседания речь также шла о работе по формированию Плана мероприятий по реализации Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2036 года. Кроме того, главы Новоусманского и Рамонского муниципальных районов Татьяна Леонтьева и Николай Буренин рассказали о практике социализации цыганского населения на территории муниципалитетов.