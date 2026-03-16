Главные новости к вечеру 16 марта 2026 года

Дайджест главных новостей к вечеру 16 марта 2026. Что произошло в России и мире — ключевые события дня. Последние новости общества, экономики, политики.

Лавров: переговорщик Парижа не привез ничего нового по Украине

Источник: AP 2024

ЕС «сам себя уже дискредитировал по полной программе», а не то что кто-то не пускает европейцев за стол переговоров, считает глава МИДа Сергей Лавров.

Axios узнал о рисках продолжения войны c Ираном до сентября

Источник: AP 2024

В Вашингтоне и столицах по всему миру официальные лица готовятся к тому, что военная операция США и Израиля в Иране может продлиться до сентября, сообщил журналист Axios Барак Равид.

Туск заявил о «реальной угрозе» выхода Польши из ЕС

Источник: AP 2024

Риск выхода Польши из состава Евросоюза высок, так как эту инициативу продвигают президент страны Кароль Навроцкий и другие высокопоставленные политики. Об этом заявил глава польского правительства Дональд Туск.

В Подмосковье ученик школы напал на сверстников с ножом

Источник: AP 2024

В Московской области возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство 13-летнего подростка. Об этом сообщает Главное следственное управление СК России по региону.

СМИ: страны НАТО отказываются помогать США на Ближнем Востоке

Источник: AP 2024

Президент США Дональд Трамп потребовал от стран — членов НАТО помочь «защитить» Ормузский пролив, предупреждая, что в противном случае НАТО «плохо закончит». Невзирая на угрозы Трампа, члены альянса на спешат на помощь США.

