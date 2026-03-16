Лавров: переговорщик Парижа не привез ничего нового по Украине
ЕС «сам себя уже дискредитировал по полной программе», а не то что кто-то не пускает европейцев за стол переговоров, считает глава МИДа Сергей Лавров.
Axios узнал о рисках продолжения войны c Ираном до сентября
Туск заявил о «реальной угрозе» выхода Польши из ЕС
Риск выхода Польши из состава Евросоюза высок, так как эту инициативу продвигают президент страны Кароль Навроцкий и другие высокопоставленные политики. Об этом заявил глава польского правительства Дональд Туск.
В Подмосковье ученик школы напал на сверстников с ножом
В Московской области возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство 13-летнего подростка. Об этом сообщает Главное следственное управление СК России по региону.
СМИ: страны НАТО отказываются помогать США на Ближнем Востоке
Президент США Дональд Трамп потребовал от стран — членов НАТО помочь «защитить» Ормузский пролив, предупреждая, что в противном случае НАТО «плохо закончит». Невзирая на угрозы Трампа, члены альянса на спешат на помощь США.