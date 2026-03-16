Ученые предупредили волгоградцев о последствиях мощной вспышки на Солнце

Специалисты Института космических исследований РАН рассказали о зафиксированной вспышке предпоследнего класса мощности (M) на Солнце, которое угрожает Земле магнитной бурей уже в эту среду, 18 марта.
Событие произошло вблизи центра солнечного диска и достигло пика в 15:15 по московскому времени. Уровень вспышки — M2.8, что само по себе не рекордно, но главная опасность в другом: взрыв сопровождался выбросом плазмы прямо в сторону Земли. Более того, ударная волна разрушила и выбросила в космос протуберанец средних размеров, что, по словам учёных, увеличит массу газа, летящего к нашей планете.
Скорость облака пока неизвестна, но по предварительным данным, оно доберётся до Земли не позже чем через двое суток — то есть ориентировочно в середине среды. Примечателен этот случай и тем, что выброс вещества направлен прямо на нашу планету.
Последний раз подобное случилось в январе, когда буря достигла уровня G5 и вызвала сильнейший радиационный шторм в XXI веке, из-за которого в небе над Волгоградом наблюдалось редкое для южных широт северное сияние. Тогда источником была вспышка высшего класса X1.8. Будущее событие, по прогнозам учёных, будет слабее: в прогнозе магнитная буря уровня G3 — самая сильная за последние два месяца.
Более точный прогноз появится в ближайшие сутки, как только специалисты получат данные с коронографов и рассчитают траекторию движения плазмы.
