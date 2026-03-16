ХК «Сибирь» обыграл ЦСКА со счётом 3:2 и вышел в плей-офф КХЛ: 25 ярких кадров

16 марта в «Сибирь-Арене» прошёл матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором ХК «Сибирь» принимал московский ЦСКА. Встреча завершилась победой новосибирцев со счётом 3:2, что позволило команде выйти в плей-офф. Хозяева открыли счёт уже в первом периоде и ушли на перерыв, ведя 1:0. Во второй двадцатиминутке «Сибирь» увеличила преимущество, однако армейцы сумели ответить своей шайбой. К концу периода счёт был 3:1 в пользу новосибирской команды. В третьем периоде ЦСКА сократил разницу до минимума, но сравнять счёт гости не смогли. «Сибирь» удержала преимущество и довела матч до победы. Шайбы в составе новосибирского клуба забросили Дмитрий Бучельников, Антон Косолапов и Чейз Приски. После игры в телеграм-канале команды написали: «Такой сложный сезон, но мы здесь! Новосибирск, встречай кубковую весну!».Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев поздравил команду и болельщиков с победой, отметив, что матч был принципиальным и позволил «Сибири» обеспечить себе место в плей-офф Кубка Гагарина. Фото: Денис Винокуров/Сиб.фм.