Калининградские судьи подвели итоги года: чаще всего судят за кражи, но общее число дел снижается

В Калининградском областном суде прошло совещание судей региона. Руководители коллегий отчитались о работе за 2025 год и обозначили тенденции в гражданских, уголовных и административных делах. Заместитель председателя облсуда Елена Чашина отметила рост числа гражданских исков. Чаще всего в суды обращались по спорам о защите прав потребителей, наследству и защите прав участников СВО. При этом жилищных споров и дел, связанных с кредитами, стало меньше.