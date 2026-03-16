Калининградские судьи подвели итоги года: чаще всего судят за кражи, но общее число дел снижается

В Калининградском областном суде прошло совещание судей региона. Руководители коллегий отчитались о работе за 2025 год и обозначили тенденции в гражданских, уголовных и административных делах. Заместитель председателя облсуда Елена Чашина отметила рост числа гражданских исков. Чаще всего в суды обращались по спорам о защите прав потребителей, наследству и защите прав участников СВО. При этом жилищных споров и дел, связанных с кредитами, стало меньше.
Уголовные дела: меньше осуждённых, чаще — тяжкие преступления.
Председатель уголовной коллегии Наталья Третьякова сообщила, что в 2025 году в районные и городские суды поступило 2229 уголовных дел — меньше, чем годом ранее. Число осуждённых тоже снизилось: 1806 человек, из них 45 подростков и 382 женщины. Самое частое преступление — кража. Шестеро были оправданы.
Административные дела: оспаривать чиновников стали реже.
Ольга Иванова, председатель коллегии по административным делам, констатировала снижение числа административных исков. Особенно заметно уменьшилось количество дел об оспаривании решений органов власти и должностных лиц. Наказание в прошлом году понесли 1457 человек: чаще всего назначали штрафы (1047 случаев), реже — арест (262) или лишение спецправ (49).
Евгений Быков: качество работы — результат дисциплины и учёбы.
Председатель Калининградского областного суда Евгений Быков отметил, что регион занимает ведущие позиции в третьем кассационном округе. Высокие показатели — следствие самодисциплины судей и постоянного повышения квалификации.
Быков напомнил о принципах, озвученных председателем Верховного Суда РФ: гуманизация правосудия должна быть не лозунгом, а практикой при выборе наказания и меры пресечения. Также важно соблюдать единство судебной практики, чтобы одинаковые споры разрешались одинаково по всей стране.