В Калининграде невменяемый посетитель устроил акробатическое шоу под потолком магазина (видео)

Мужчину в белой ветровке увезла полиция.

Источник: Клопс.ru

В калининградском магазине пьяный мужчина в спортивных штанах и белой ветровке устроил акробатическое шоу под потолком. Об этом «Клопс» рассказал очевидец дикой выходки, снявший её на видео.

Инцидент произошёл вечером в воскресенье, 15 марта. Павел с женой и ребёнком зашли за продуктами и никак не ожидали, что станут свидетелями дебоша.

«Мужик сразу привлёк к себе внимание, я даже сказал супруге, чтоб держалась подальше. Он сперва ходил по залам, что-то бормотал и нервно пил воду. Потом подбежал к стеллажу с напитками и хотел его перевернуть», — вспоминает Павел.

После того как охрана сделала ему замечание, хулиган за секунды взмыл под потолок и начал прыгать по конструкциям.

Так продолжалось несколько минут. Охранники попросили посетителей покинуть помещение, закрыли магазин и изловили хулиган. Невменяемого трюкача забрали в отделение полиции.

