Суд разрешил Лерчек посещать сайты медицинских и образовательных учреждений

МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Гагаринский суд Москвы разрешил блогеру Лерчек (Валерии Чекалиной), у которой обнаружили рак четвертой стадии, посещать сайты медицинских и дошкольных образовательных учреждений, передает корреспондент РИА Новости.
В понедельник Гагаринский суд Москвы отпустил блогера Лерчек из-под домашнего ареста и заменил его на запрет определенных действий.
«Запретить пользоваться интернетом за исключением использования информационных ресурсов России для посещения сайтов медицинских учреждений и сайтов школьных и дошкольных образовательных учреждений, к судам общей юрисдикции города Москвы, арбитражных судов города Москвы», — огласила решение судья.
Кроме того, дело о выводе более 250 миллионов рублей в отношении нее было выделено в отдельное производство и приостановлено до ее выздоровления.