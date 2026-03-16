Ричмонд
+18°
сильный дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Воронежской области администрацию Борисоглебска через суд обяжут убрать мусор

Крупные свалки зафиксировали рядом с контейнерными площадками на улицах Дубровинского и Павловского.

Источник: Комсомольская правда

В Борисоглебский городской суд поступил иск к местной администрации. Причиной разбирательства стали мусорные свалки, которые городские власти длительное время не ликвидируют. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Воронежской области 16 марта.

Проверка надзорного ведомства показала, что администрация Борисоглебского городского округа не принимает необходимых мер по уборке отходов с земель общего пользования. Крупные скопления мусора зафиксированы вблизи контейнерных площадок по трем адресам: напротив дома № 55 по ул. Дубровинско; напротив дома № 53 по ул. Павловского; напротив дома № 77 по ул. Павловского.

— Ранее муниципалитету уже указывали на необходимость устранить нарушения, но действенных шагов со стороны администрации не последовало, — подчеркнули в пресс-службе ведомства.

В исковом заявлении содержится требование обязать орган местного самоуправления ликвидировать эти несанкционированные свалки.