В Воронежской области администрацию Борисоглебска через суд обяжут убрать мусор

В Борисоглебский городской суд поступил иск к местной администрации. Причиной разбирательства стали мусорные свалки, которые городские власти длительное время не ликвидируют. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Воронежской области 16 марта.
Проверка надзорного ведомства показала, что администрация Борисоглебского городского округа не принимает необходимых мер по уборке отходов с земель общего пользования. Крупные скопления мусора зафиксированы вблизи контейнерных площадок по трем адресам: напротив дома № 55 по ул. Дубровинско; напротив дома № 53 по ул. Павловского; напротив дома № 77 по ул. Павловского.
— Ранее муниципалитету уже указывали на необходимость устранить нарушения, но действенных шагов со стороны администрации не последовало, — подчеркнули в пресс-службе ведомства.
В исковом заявлении содержится требование обязать орган местного самоуправления ликвидировать эти несанкционированные свалки.