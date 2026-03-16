Сотрудникам башкирского предприятия задолжали сотни тысяч рублей: ситуацией занялись прокуроры

В Башкирии прокуратура города Агидель провела проверку в ООО «Бурение Ремонт Испытание Скважин» и выявила задолженность по заработной плате. По данным пресс-службы надзорного ведомства, компания не выплатила двум сотрудникам жалованье за ноябрь и декабрь прошлого года. Общая сумма долга превысила 430 тысяч рублей.
Руководителю организации внесли представление, также было возбуждено административное дело по статье «Невыплата зарплаты в установленный срок». После вмешательства прокуратуры задолженность полностью погасили.
