«Суды вокруг “Системы”»: с основных акционеров бывшего завода в Калининграде пытаются взыскать полмиллиарда рублей

Конкурсный управляющий компании «Система», которой принадлежали комплексы на Нижнем озере и Московском проспекте в Калининграде, через суд пытается взыскать убытки в виде недополученной арендной платы с акционеров и бывших владельцев. В ответ они оспаривают суммы и ищут доводы, которые привели бы к отказу от иска. О судах вокруг обанкротившейся компании — в материале Калининград.Ru.
В конце 2024 года комплекс на Нижнем озере выкупил предприниматель из Омска Александр Некипелов. Цена лота на аукционе составила почти 157 миллионов рублей. Здания выставили на продажу в рамках банкротства владельца. Результаты торгов пытались оспорить, однако суд встал на сторону покупателя.
Ещё до оформления сделки конкурсный управляющий компании «Система» подал иск к мажоритарным акционерам и связанным с ними незаконным владельцам недвижимости. Он потребовал взыскать неполученную плату за аренду за период с августа 2015 года по март 2022-го. В обосновании было указано, что ответчики намеренно не проводили собрания акционеров, чтобы не избирать нового руководителя «Системы» после прекращения её первого банкротства. По этой причине компания на протяжении семи лет не могла возобновить хозяйственную деятельность и оформить возвращённую по суду недвижимость, проданную с нарушением закона. В результате обществу и его миноритариям были причинены убытки.
Конкурсный управляющий потребовал взыскать с ответчиков упущенную выгоду в сумме порядка 583 миллионов рублей. Иск подан не только в интересах общества и его кредиторов, но и порядка 800 миноритарных акционеров. Первая инстанция полностью удовлетворила эти требования, но несколько участников разбирательства обжаловали решение.
Ответчики указывали, что размер убытков, заявленных конкурсным управляющим, превышает размер требований кредиторов, которые в полном объёме будут удовлетворены за счёт уже сформированной конкурсной массы, а также оставшегося не проданного имущества.
Компания «А-Инвестмент Групп» (АИГ) попыталась через суд обязать конкурсного управляющего отказаться от своего иска. Организация потребовала признать недействительным решение собрания кредиторов «Системы», на котором проголосовали против отказа от иска. Арбитражный суд Калининградской области не стал удовлетворять это заявление, но АИГ обжаловала решение. Заседание назначено на 15 апреля. В этот же день будет рассмотрен иск конкурсного управляющего. Слушания пройдут в Тринадцатом арбитражном апелляционном суде.
В комплекс бывшего завода «Система» входят четырёхэтажный старинный корпус больницы, два производственных здания, цех, трансформаторная подстанция, компрессорная и проходная. Предпринимателю Александру Некипелову перешли также права соарендатора земельного участка на улице Клинической до 2048 года.
Как уточнили представители инвестора, новый собственник оформил все документы, необходимые для реконструкции объекта культурного наследия. Архитекторы также разработали эскизный проект реставрации других строений, расположенных вдоль Нижнего озера.