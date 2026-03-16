«Суды вокруг “Системы”»: с основных акционеров бывшего завода в Калининграде пытаются взыскать полмиллиарда рублей

Ещё до оформления сделки конкурсный управляющий компании «Система» подал иск к мажоритарным акционерам и связанным с ними незаконным владельцам недвижимости. Он потребовал взыскать неполученную плату за аренду за период с августа 2015 года по март 2022-го. В обосновании было указано, что ответчики намеренно не проводили собрания акционеров, чтобы не избирать нового руководителя «Системы» после прекращения её первого банкротства. По этой причине компания на протяжении семи лет не могла возобновить хозяйственную деятельность и оформить возвращённую по суду недвижимость, проданную с нарушением закона. В результате обществу и его миноритариям были причинены убытки.