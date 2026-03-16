Глава Крыма Аксенов призвал к жестким мерам применительно к коррупционерам

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар — РИА Новости. Жесткие меры должны применяться к коррупционерам, заявил глава Крыма Сергей Аксенов в интервью РИА Новости и РИА Новости Крым.
В начале марта председатель СК РФ Александр Бастрыкин на расширенном заседании ежегодной итоговой коллегии ведомства предложил ввести в качестве уголовного наказания для коррупционеров полную конфискацию нажитого имущества. По его словам, следственная практика показывает, что алчность любого коррупционера трудно остановить без твердых решительных мер.
«Жесткие меры должны быть. Сегодня просто так ничего не переломишь. Все должны понимать, что уровень наказания должен даже превышать по силе условно уровень нарушения законодательства. Без этого не будет ничего». — сказал Аксенов. в ответ на просьбу озвучить свое отношение к предложению конфисковывать имущество коррупционеров.