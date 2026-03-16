«Эффективность и экономия»: в соцучреждениях Башкирии появятся «умные» камеры

Сегодня, 16 марта, глава Башкирии Радий Хабиров на оперативном правительственном совещании в Центре управления республикой дал поручение вице-премьеру Руслану Хабибову установить в интернатах и других социальных учреждениях республики интеллектуальные камеры видеонаблюдения с использованием искусственного интеллекта.
В дальнейшем, по словам руководителя региона, такие системы планируется внедрять в школах и других объектах. Хабиров подчеркнул, что это позволит эффективнее использовать помещения и территории, а также даст значительную экономию ресурсов.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.