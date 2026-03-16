В Воронеже обновили автобусный парк и запретили самокаты в некоторых парках

В администрации Воронежа состоялось планерное совещание, которое провел глава города Сергей Петрин. Темами повестки стали итоги работы транспорта, развитие проектной деятельности и планы Общественной палаты.
ОТ ПАТРИОТИЗМА ДО КОНТРОЛЯ ЖКХ.
С докладом выступил председатель городской Общественной палаты Николай Репников. Он подчеркнул, что в 2026 году спектр задач организации расширится. Помимо работы по патриотическому воспитанию молодежи и поддержке ветеранов и участников СВО, активисты возьмут на себя мониторинг в ключевых сферах городского хозяйства — работа управляющих компаний, качество ремонта дорог, создание доступной среды, экологическая обстановка и работа общественного транспорта.
Николай Репников также напомнил о ярких событиях начала года. При содействии палаты и Федерации тхэквондо прошла новогодняя елка для детей из многодетных семей и семей защитников Отечества. Одним из самых резонансных мероприятий стала военно-патриотическая акция «На службе Отечеству», приуроченная к 83-й годовщине освобождения Воронежа, организованная совместно с пограничным управлением ФСБ по Белгородской и Воронежской области. Кроме того, ветеран Евгений Правдухин провел для молодежи серию уроков мужества. Николай Репников выразил надежду, что горожане будут активнее вовлекаться в жизнь палаты и предлагать свои инициативы.
ОБНОВЛЕНИЕ ТРАНСПОРТА.
Цифры и факты, озвученные руководителем управления транспорта Михаилом Шацких, впечатляют. В 2025 году перевозчики в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» закупили 395 автобусов. Частные инвестиции составили 4,2 млрд рублей. Еще 10 машин особо большого класса (почти 300 млн рублей) и 35 автобусов большого класса (почти 650 млн рублей) были приобретены за счет областного бюджета.
В результате автопарк Воронежа на начало 2026 года насчитывает 1021 единицу техники. Средний возраст автобусов среднего класса составляет всего 0,8 года, большого класса — чуть больше 3,5 лет, а малого — 2,5. Однако троллейбусный парк устарел — средний возраст машин с «рогами» достиг 13,8 лет.
Фото — мэрии Воронежа.
Благодаря обновлению удалось повысить комфорт для пассажиров: более 90% подвижного состава теперь оборудовано для перевозки маломобильных граждан и пассажиров с колясками. В прошлом году была проведена оптимизация маршрутной сети: 11 маршрутов перешли с малых автобусов на средние, 4 — на большие, а 2 маршрута усилили особо большими машинами. Появились и новые направления — № 83, 57, 67. Скорректированы прежние № 18, 27, 40,46, 48. В ближайшее время планируется возобновить маршрут № 44, а также продлить путь следования 67-го маршрута до онкодиспансера на Электросигнальной.
Эффективность «выделенок» подтверждена практикой: их общая протяженность в городе достигла 39 километров. Контроль за перевозчиками стал жестче: за 2025 год проведено 1091 мероприятие, направлена 251 претензия и 315 обращений в надзорные органы.
СТОП-ЗОНА: КУДА НЕЛЬЗЯ ЗАЕЗЖАТЬ НА САМОКАТЕ.
Отдельное внимание в докладе Михаила Шацких было уделено развитию кикшеринга. В 2026 году на улицах города будет работать 2500 арендных самокатов. Однако радость от быстрого передвижения не должна мешать пешеходам.
В прошлом году в Воронеже начали устанавливать запрещающие знаки. Теперь заезжать на электросамокатах нельзя в парки «Дельфин», «Орленок», «Алые паруса», Кольцовский и Комсомольский скверы, а также на Советскую площадь и площадь Победы. Установлено 35 таких знаков. Кроме того, утвержден реестр из 271 места, где можно парковать СИМ.
Фото из архива КП.
Что касается системы платных парковок, то она продолжает приносить доход в городскую казну. С момента запуска концессии (с октября 2018 года) бюджет получил 169,28 млн рублей, из которых 49,62 млн — за 2025 год. Сумма штрафов за неоплату парковки за все время составила 855,38 млн рублей (из них 220,4 млн заработаны в прошлом году).