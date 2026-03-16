В Московском зоопарке рассказали, сколько весит панда Катюша

МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Панда Катюша из Московского зоопарка продолжает набирать массу и весит уже 85 килограммов, сообщила РИА Новости генеральный директор столичного зоосада Светлана Акулова.
Акулова отметила, что сейчас у панд наступил период активного поедания бамбука.
«Животные с аппетитом едят практически весь предложенный корм. Вес семьи панд стабилен: Жуи весит 135 килограммов, Диндин — 110 килограммов. Катюша продолжает набирать массу и сейчас весит 85 килограммов, однако темпы набора веса уже не такие стремительные, как в первый год жизни», — рассказала собеседница агентства.
Международный день панд отпраздновали в Московском зоопарке в воскресенье.