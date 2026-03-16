Преступное молчание властей: «Задержку в информировании о загрязнении Днестра допустили и Украина, и Молдова» — мнение эксперта

Украина проинформировала Молдову тогда, когда и в Молдове уже стало заметно, что что-то меняется [видео]

Источник: Комсомольская правда

«У Молдовы с Украиной есть договор о предотвращении трансграничных аварий. И Украина должна была сразу проинформировать Молдову. Она проинформировала Молдову тогда, когда и в Молдове уже стало заметно, что что-то меняется. Это, конечно, минус и задержка с информацией», — заявил эколог Илья Тромбицкий в комментарии для «Первого в Молдове».

При этом, эксперт подчеркнул, что была задержка с информированием и у властей Молдовы, которые сначала уверяли, что все хорошо.

«Первая информация, которая была, что у воды нормальный бараж, нормальный кислород, все в порядке. Но загрязнение никак не влияет на эти показатели. Попытались сначала успокоить, что провели какие-то анализы. Была задержка с реакцией. Серьезность проблемы не была признана сразу (и Украиной, и Молдовой)».