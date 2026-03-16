Какие продукты помогут улучшить внимание и память: ответ дал невролог

Питание играет ключевую роль в поддержании умственной активности. Невролог Кирилл Алмазов рассказал, какие продукты помогут улучшить работу мозга и укрепить память. Об этом пишет Lenta.ru.
«Основной и самой частой причиной снижения памяти является дефицит железа, поэтому крайне важно регулярно употреблять богатые этим микроэлементом продукты», — отметил Алмазов.
Для улучшения памяти и умственной активности полезно также добавлять в рацион жирные кислоты, которые участвуют в передаче нервных импульсов. Это лосось, скумбрия, оливковое и льняное масла, а также грецкие орехи. Важны и витамины группы В, холин, фолаты, магний и цинк, которые присутствуют в яйцах, зеленых овощах и бобовых.
Алмазов подчеркнул, что антиоксиданты, которые замедляют окислительные процессы в организме и ускоряют восстановление нервных клеток, также важны для работы мозга. Они содержатся в ягодах, какао и зеленом чае.
Ранее доцент Марчел Кырлан сообщил, что стресс и недостаток сна негативно влияют на внимание и память.