Какие продукты помогут улучшить внимание и память: ответ дал невролог

Невролог Алмазов: Употребление говяжьей печени и гречки помогает укрепить память.

Источник: Комсомольская правда

Питание играет ключевую роль в поддержании умственной активности. Невролог Кирилл Алмазов рассказал, какие продукты помогут улучшить работу мозга и укрепить память. Об этом пишет Lenta.ru.

«Основной и самой частой причиной снижения памяти является дефицит железа, поэтому крайне важно регулярно употреблять богатые этим микроэлементом продукты», — отметил Алмазов.

Для улучшения памяти и умственной активности полезно также добавлять в рацион жирные кислоты, которые участвуют в передаче нервных импульсов. Это лосось, скумбрия, оливковое и льняное масла, а также грецкие орехи. Важны и витамины группы В, холин, фолаты, магний и цинк, которые присутствуют в яйцах, зеленых овощах и бобовых.

Алмазов подчеркнул, что антиоксиданты, которые замедляют окислительные процессы в организме и ускоряют восстановление нервных клеток, также важны для работы мозга. Они содержатся в ягодах, какао и зеленом чае.

Ранее доцент Марчел Кырлан сообщил, что стресс и недостаток сна негативно влияют на внимание и память.