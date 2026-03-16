Бессент рассказал, как США хотят помешать России заработать на нефти

США стремятся не затягивать конфликт на Ближнем Востоке и не допускать еще большего роста цен на нефть, поскольку такая ситуация принесла бы дополнительные доходы России. Об этом в понедельник, 16 марта, заявил американский министр финансов Скотт Бессент.
По его словам, при росте стоимости топлива до 150 долларов президент России Владимир Путин «получил бы еще больше денег», поэтому Вашингтон заинтересован в сохранении стабильности на мировом нефтяном рынке и в предотвращении длительных перебоев поставок через Ормузский пролив.
При этом, говоря о временном снятии ограничений с поставок российского топлива, Бессент отметил, что эта мера будет краткосрочной, пока ситуация глобально не стабилизируется.
— Идея состоит в чем: как только конфликт подойдет к концу и рынок будет насыщен, нужно вернуться назад к санкциям (против российской нефтяной промышленности — прим. «ВМ»), — рассказал министр в интервью телеканалу CNBC.
В тот же день СМИ сообщили, что нефть сорта Urals, которую поставляют из России в Индию, обновила ценовой рекорд — стоимость барреля с учетом доставки 13 марта достигла 98,93 доллара. Это значение стало самым высоким показателем с момента, когда Москва переориентировала свой энергетический экспорт на индийский рынок после начала конфликта на Украине.