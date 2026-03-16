Ричмонд
+18°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Бессент рассказал, как США хотят помешать России заработать на нефти

США стремятся не затягивать конфликт на Ближнем Востоке и не допускать еще большего роста цен на нефть, поскольку такая ситуация принесла бы дополнительные доходы России. Об этом в понедельник, 16 марта, заявил американский министр финансов Скотт Бессент.

США стремятся не затягивать конфликт на Ближнем Востоке и не допускать еще большего роста цен на нефть, поскольку такая ситуация принесла бы дополнительные доходы России. Об этом в понедельник, 16 марта, заявил американский министр финансов Скотт Бессент.

По его словам, при росте стоимости топлива до 150 долларов президент России Владимир Путин «получил бы еще больше денег», поэтому Вашингтон заинтересован в сохранении стабильности на мировом нефтяном рынке и в предотвращении длительных перебоев поставок через Ормузский пролив.

При этом, говоря о временном снятии ограничений с поставок российского топлива, Бессент отметил, что эта мера будет краткосрочной, пока ситуация глобально не стабилизируется.

— Идея состоит в чем: как только конфликт подойдет к концу и рынок будет насыщен, нужно вернуться назад к санкциям (против российской нефтяной промышленности — прим. «ВМ»), — рассказал министр в интервью телеканалу CNBC.

В тот же день СМИ сообщили, что нефть сорта Urals, которую поставляют из России в Индию, обновила ценовой рекорд — стоимость барреля с учетом доставки 13 марта достигла 98,93 доллара. Это значение стало самым высоким показателем с момента, когда Москва переориентировала свой энергетический экспорт на индийский рынок после начала конфликта на Украине.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше