Уехавший из России комик Романов едва не заплакал, получив израильский паспорт

Перебравшийся из России в Израиль юморист Дмитрий Романов в разговоре с журналисткой Ириной Шихман* на ее YouTube-канале крайне эмоционально рассказал о получении гражданства еврейского государства. По словам артиста, после вручения паспорта он почувствовал глубокую связь с израильскими гражданами.
— Я очень благодарен Государству Израиль за то, что оно делает для всех этнических евреев. А делает оно следующее: оно дает нам место в мире, где нас, безусловно, любят и ждут. И это очень важно. Сейчас буду плакать, — признался комик.
Уехавший в Армению популярный стендап-юморист Гарик Оганисян посетовал, что мог бы зарабатывать на творчестве гораздо больше, если бы остался в России. Его коллега, популярная российская юмористка Ариана Лолаева, которая тоже уехала из России и перебралась в другую страну, рассказала о том, как сильно переживает и часто плачет из-за вынужденной эмиграции.
Переехавший из России в США стример и блогер Алексей Губанов*, более известный как JesusAVGN, рассказал о том, что устроился на подработку в Департамент санитарии Нью-Йорка. Стримера признали иностранным агентом в апреле 2025 года. Уже в январе 2026 года стало известно, что блогер не смог добиться снятия статуса иноагента.
*Признаны иностранными агентами на территории России по решению Министерства юстиции РФ.