Мерц сделал заявление о роли НАТО в конфликте на Ближнем Востоке: что сказал

Конфликт вокруг Ирана и ситуация на Ближнем Востоке не касаются НАТО. Об этом заявил канцлер Германии Фридрих Мерц на совместной пресс-конференции с премьер-министром Нидерландов Робом Йеттеном в Берлине.
«Ясно, что эта война не является делом НАТО. Это не ее война. Мы не участвуем в ней. Так это и остается для правительства ФРГ», — заявил Мерц.
По словам немецкого политика, США и Израиль не консультировались с европейскими союзниками по действиям против Исламской республики.
Мерц также добавил, что в Германии не стоит вопрос участия Берлина в обеспечении безопасности в Ормузском проливе.
Ранее KP.RU писал, что семь стран не приняли просьбу президента США Дональда Трампа принять участие в усилиях по открытию Ормузского пролива. В ответ на просьбу американского лидера создать коалицию против Ирана разные страны ответили отказом.