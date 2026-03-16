Мерц сделал заявление о роли НАТО в конфликте на Ближнем Востоке: что сказал

Мерц заявил, что конфликт вокруг Ирана не касается НАТО.

Источник: Комсомольская правда

Конфликт вокруг Ирана и ситуация на Ближнем Востоке не касаются НАТО. Об этом заявил канцлер Германии Фридрих Мерц на совместной пресс-конференции с премьер-министром Нидерландов Робом Йеттеном в Берлине.

«Ясно, что эта война не является делом НАТО. Это не ее война. Мы не участвуем в ней. Так это и остается для правительства ФРГ», — заявил Мерц.

По словам немецкого политика, США и Израиль не консультировались с европейскими союзниками по действиям против Исламской республики.

Мерц также добавил, что в Германии не стоит вопрос участия Берлина в обеспечении безопасности в Ормузском проливе.

Ранее KP.RU писал, что семь стран не приняли просьбу президента США Дональда Трампа принять участие в усилиях по открытию Ормузского пролива. В ответ на просьбу американского лидера создать коалицию против Ирана разные страны ответили отказом.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше