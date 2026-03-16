На Дону более 390 тысяч человек пользуются приложением «Госуслуги Дом»

Жители Донского края активно используют приложение «Госуслуги Дом». В региональном правительстве напомнили, что этот сервис позволяет передать показания счетчиков всего за пару минут, помогая жителям Дона избежать лишних трат и проблем с некорректными начислениями.
Своевременные расчеты за коммунальные услуги избавляют от штрафов и пеней, которые начинают капать при просрочке свыше 30 дней. Также важно не забывать о передаче данных приборов учета: если игнорировать эту процедуру, первые три месяца оплату будут рассчитывать по среднему потреблению, а затем — по нормативам. Как правило, последний вариант обходится значительно дороже фактического расхода ресурсов.
— Добавим, что в Ростовской области приложение «Госуслуги Дом» используют более 392 тысяч человек, — сказали в правительстве региона.
Подпишись на нас в MAX и Telegram.