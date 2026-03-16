С блогерши Лерчек снимут электронный браслет

Гагаринский суд Москвы изменил меру пресечения блогеру Валерии Чекалиной (Лерчек), у которой диагностирован рак желудка четвёртой стадии. Уголовное дело о выводе более 250 миллионов рублей в ОАЭ в отношении неё выделено в отдельное производство и приостановлено до её выздоровления.
«В связи с изменением меры пресечения с Чекалиной снимут электронный браслет», — сообщили в суде. Ранее она находилась под домашним арестом.
Кроме того, суд разрешил Лерчек заходить на сайты медучреждений, детских садов и судов Москвы, включая арбитражные (пользоваться интернетом ей раньше запрещали). Это необходимо для продолжения лечения и решения юридических вопросов.
Дело в отношении её бывшего мужа Артёма Чекалина суд продолжит рассматривать 23 марта. Ранее сообщалось, что у Лерчек нашли доброкачественную опухоль мозга.