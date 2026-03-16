Ричмонд
+18°
сильный дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Минздрав: за 16 лет потребление алкоголя в России снизилось в 1,7 раза

В 2009 году потребление составляло 13,7 л на душу населения, в 2025-м — 8,06 л.

С 2009 по 2025 годы потребление алкоголя в России снизилось в 1,7 раза. Об этом сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко, пишут «Ведомости».

Как уточнил министр здравоохранения, если в 2009 году потребление составляло 13,7 л на душу населения, то в в 2025-м эта цифра сократилась до 8,06 л.

Мурашко также сообщил о мерах регулирования стоимости сладких газированных напитков, уточнив, что это помогло сократить потребление сахара в России. Также за счет этих средств была сформирована программа для сопровождения пациентов с сахарным диабетом.