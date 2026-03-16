Сергей Балахнин — о неудачах ЦСКА после паузы: «Команда немножко себя переоценила»

Московский ЦСКА не набрал ни одного очка в трёх матчах Российской Премьер-лиги (РПЛ) после возобновления текущего сезона и имеет разницу забитых и пропущенных мячей, равную минус пяти. Это худший показатель среди всех команд элитного дивизиона национального первенства. Советский и российский футболист, бывший главный тренер «Ростова» Сергей Николаевич Балахнин в эксклюзивном интервью «МК-Спорт» назвал причины неудачного старта армейцев после паузы и высказался о потасовке в матче с «Балтикой».
Согласно представленным в телеграм-канале РПЛ данным, ни одна из команд чемпионата России не провела три стартовых игры в весенней части этого сезона хуже, чем ЦСКА. «Сочи» тоже потерпел три поражения, однако разница забитых и пропущенных мячей у южан составляет минус три против минус пяти у «красно-синих».
По состоянию на сегодняшний день подопечные Фабио Челестини занимают пятое место в турнирной таблице РПЛ, отставая от лидирующего «Краснодара» на 10 очков. В матче 21-го тура ЦСКА 14 марта в гостях уступил калининградской «Балтике» со счётом 0:1. Это поражение стало для армейцев четвёртым подряд в чемпионате России. До этого столичный коллектив проиграл грозненскому «Ахмату» и московскому «Динамо».
В конце встречи ЦСКА с калининградцами произошла потасовка. Наставник «Балтики» Андрей Талалаев выбил отскочивший к нему мяч, который должны были вводить в игру армейцы, на трибуны, после чего его толкнул нападающий «красно-синих» Энрике Кармо. Инцидент перерос в массовую потасовку с участием игроков и членов тренерского штаба обеих команд. В конфликт вступил Челестини, Талалаев показал неприличный жест в его сторону. Оба тренера получили красные карточки, после чего их увели с поля, однако перепалка специалистов продолжилась в подтрибунном помещении, где их сдерживали сотрудники клубов.
Советский и российский футболист, бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин в беседе с корреспондентом «МК-Спорт» высказался о проблемах ЦСКА и об инциденте в матче с «Балтикой», а также рассказал, какие игры 21-го тура РПЛ запомнились ему больше всего.
— Сергей Николаевич, в чём причины такого неудачного старта ЦСКА весной?
— Трудно сказать, потому что действительно они даже на сборах выглядели достаточно убедительно и перспективно, и команда смотрелась очень хорошо. Что случилось — однозначно трудно сказать, но, наверное, там какая-то не одна причина, а много. И перебор карточек, и, наверное, всё-таки ещё адаптация новых футболистов не закончилась. Не так ярко выглядит и Дмитрий Баринов, и аргентинский нападающий тоже, не сказал бы, что лучшее время проводит. И в обороне много пропускают, несмотря на то, что взяли очень перспективного португальского защитника. Но, тем не менее, ничего пока не получается. Я думаю, на это надо время в любом случае. И ещё, наверное, переоценили они немножко себя. Судя по тому, что это всё-таки это уже четвёртая игра после паузы, включая кубковую, действительно, наверное, немножко себя команда переоценила.
— Что вы думаете о потасовке, которая произошла в матче ЦСКА и «Балтики»?
— Ой, ну что можно об этом сказать…. Это было неприятно видеть, смотреть. Поступок главного тренера «Балтики» трудно оправдать. И дальнейший накал обстановки, всё это превратилось в какой-то базар, в очень неприятную вещь со всех сторон. Главный тренер «Балтики» всё это спровоцировал, и это вообще недостойный был поступок. Очень-очень недостойный.
— Как вы оцениваете итоги 21-го тура в целом? Какие матчи вам понравились больше всего?
— В принципе мне понравился этот тур, игры были довольно интересные. Особенно понравилась игра «Зенит» — «Спартак» (2:0 — прим.ред.) своим накалом. В принципе, «Спартак» выглядел очень прилично, особенно в первом тайме. «Балтика» — ЦСКА была очень интересная игра, опять же. «Рубин» — «Локомотив» (3:0 — прим.ред.) мне понравился. Были очень интересные, хорошие игры. Я бы отметил эти три матча, они были достаточно яркие и интересные по-своему, во всяком случае, для меня. Такими хорошими играми запомнился этот тур.