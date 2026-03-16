Сергей Балахнин — о неудачах ЦСКА после паузы: «Команда немножко себя переоценила»

— Трудно сказать, потому что действительно они даже на сборах выглядели достаточно убедительно и перспективно, и команда смотрелась очень хорошо. Что случилось — однозначно трудно сказать, но, наверное, там какая-то не одна причина, а много. И перебор карточек, и, наверное, всё-таки ещё адаптация новых футболистов не закончилась. Не так ярко выглядит и Дмитрий Баринов, и аргентинский нападающий тоже, не сказал бы, что лучшее время проводит. И в обороне много пропускают, несмотря на то, что взяли очень перспективного португальского защитника. Но, тем не менее, ничего пока не получается. Я думаю, на это надо время в любом случае. И ещё, наверное, переоценили они немножко себя. Судя по тому, что это всё-таки это уже четвёртая игра после паузы, включая кубковую, действительно, наверное, немножко себя команда переоценила.