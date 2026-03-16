Шон Пенн променял вручение «Оскара» на поездку к Зеленскому в Киев

По данным агентства, сегодня у него запланирована встреча с Владимиром Зеленским, после чего актёр намерен отправиться в зону боевых действий. Это не первый визит Пенна на Украину: в 2023 году он стал сорежиссёром документального фильма о Зеленском, а в марте 2022-го угрожал расплавить свои статуэтки, если украинскому лидеру не дадут выступить на церемонии «Оскар».