Шон Пенн променял вручение «Оскара» на поездку к Зеленскому в Киев

По данным агентства, сегодня у него запланирована встреча с Владимиром Зеленским, после чего актёр намерен отправиться в зону боевых действий. Это не первый визит Пенна на Украину: в 2023 году он стал сорежиссёром документального фильма о Зеленском, а в марте 2022-го угрожал расплавить свои статуэтки, если украинскому лидеру не дадут выступить на церемонии «Оскар».
Полученная награда стала для Шона Пенна третьей в карьере. Фильм «Одна битва за другой» собрал основные призы вечера.
Ранее Life.ru рассказывал, что Шон Пенн не явился на вручение Оскара. Теперь стало понятно почему, хотя актёр в целом нечастный гость на публичных мероприятиях, но большой поклонник Зеленского и ВСУ: даже сделал себе татуировку. Зато режиссёр оскароносного фильма Пол Томас Андресен такое событие не пропустил — он наконец получил заветную статуэтку после 14 номинаций.
