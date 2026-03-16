Ричмонд
+18°
сильный дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростовской области усилили борьбу с нелегальными перевозчиками отходов

Под Ростовом машину нелегального перевозчика отправили на штрафстоянку.

Источник: Комсомольская правда

На Дону развернулась масштабная кампания против нелегальных перевозчиков мусора. Об этом сообщили в региональном правительстве.

Областное министерство природных ресурсов и региональное управление МВД проводят регулярные рейды для пресечения работы «серых возчиков». С начала этого года было составлено 17 административных протоколов.

Один из показательных случаев произошел в феврале в Тарасовском районе, где зафиксировали незаконный слив жидких бытовых отходов прямо на землю. Нарушителей — физическое и юридическое лицо — привлекли к ответственности, а автомобиль отправили на штрафстоянку.

Чтобы сделать борьбу с экологическими правонарушениями эффективнее, донское Минприроды выступило с инициативой ужесточить федеральное законодательство.

Подпишись на нас в MAX и Telegram.