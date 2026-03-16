В Ростовской области усилили борьбу с нелегальными перевозчиками отходов

На Дону развернулась масштабная кампания против нелегальных перевозчиков мусора. Об этом сообщили в региональном правительстве.
Областное министерство природных ресурсов и региональное управление МВД проводят регулярные рейды для пресечения работы «серых возчиков». С начала этого года было составлено 17 административных протоколов.
Один из показательных случаев произошел в феврале в Тарасовском районе, где зафиксировали незаконный слив жидких бытовых отходов прямо на землю. Нарушителей — физическое и юридическое лицо — привлекли к ответственности, а автомобиль отправили на штрафстоянку.
Чтобы сделать борьбу с экологическими правонарушениями эффективнее, донское Минприроды выступило с инициативой ужесточить федеральное законодательство.
