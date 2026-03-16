Ричмонд
+18°
сильный дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Второй день чемпионата Волгоградской области по футзалу

Сегодня закончился второй игровой день чемпионата Волгоградской области по футзалу среди команд первой группы.

Сегодня закончился второй игровой день чемпионата Волгоградской области по футзалу среди команд первой группы. Насыщенная программа подарила болельщикам немало ярких эмоций: неожиданные результаты, разгромные счета и упорные противостояния.

Результаты матчей второго игрового дня:

ст. Преображенская (Киквидзенский район) — «Киквидзе» (Киквидзенский район) — 13:19. Команда «Киквидзе» продемонстрировала высокий класс, уверенно переиграв земляков из станицы Преображенской.

СШ «Ротор» (Волгоград) — Михайловка — 1:11. Крупная победа Михайловки: команда показала слаженную игру и не оставила шансов волгоградцам.

«Ахтуба» (р. п. Средняя Ахтуба) — «Киквидзе» (Киквидзенский район) — 4:7. «Киквидзе» вновь добились успеха, подтвердив статус одной из сильнейших команд турнира.

«Ермак» (Волгоград) — СШ «Ротор» (Волгоград) — 20:5. Казаки разгромил СШ «Ротор», продемонстрировав мощную атаку и надёжную оборону.

«ЕРС-Комплект-ВГАФК» (Волгоград) — ст. Преображенская (Киквидзенский район) — 3:3. Ничья в матче, где обе команды боролись до последних секунд.

«Ермак» (Волгоград) — «Ахтуба» (р. п. Средняя Ахтуба) — 3:4. Ахтубинцы одержали волевую победу, опередив волгоградцев всего на один мяч.

«ЕРС-Комплект-ВГАФК» (Волгоград) — Михайловка — 4:6. Михайловка взяла верх над волгоградской командой, показав хорошую реализацию моментов.

В списке лучших снайперов чемпионата лидирует Артур Григорян из команды «Киквидзе», на счету которого уже 16 голов. Его результативность во многом определила успехи команды в прошедших матчах.

Ещё три игрока забили по восемь мячей и делят вторую строчку в гонке бомбардиров: Иван Егоров («Киквидзе»), Андрей Комаров («Ахтуба») и Марк Ребриков («Ахтуба»).

Следующий тур чемпионата Волгоградской области по футзалу состоится 29 марта. Болельщиков ждут новые противостояния, где команды будут бороться за очки, а бомбардиры за лидерство в снайперской гонке. Особенно интересно проследить, сможет ли Артур Григорян увеличить отрыв от преследователей, а также как проявят себя другие результативные игроки.

Александр Веселовский.