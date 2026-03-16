Бессент: Цена на нефть может упасть до 80 долларов через несколько месяцев

Бессент заявил, что колебания цен на нефтяном рынке носят временный характер.

Источник: Комсомольская правда

Цены на нефть в мире могут опуститься ниже 80 долларов за баррель через несколько месяцев. Такое мнение выразил глава Министерства финансов США Скотт Бессент.

«Думаю, вероятно, они станут намного, намного ниже», — высказался министр в интервью телеканалу CNBC.

Так он прокомментировал вопрос о перспективах мирового нефтяного рынка. По словам Бессента, текущее колебания цен, которые наблюдаются в мире, носят временный характер.

Ранее KP.RU сообщал, что Россия рассчитывает на дополнительные поступления в федеральный бюджет на фоне роста мировых цен на нефть и временного смягчения санкций США в отношении РФ. Как заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, дополнительные доходы могут получить отечественные компаний в данной сфере.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше