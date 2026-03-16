В Башкирии снижается заболеваемость опасной инфекцией. Но специалисты рекомендуют не терять бдительность

В Башкирии более чем на 12% снизилась заболеваемость ОРИ.

Источник: Комсомольская правда

Роспотребнадзор Башкирии сообщил о продолжающемся снижении заболеваемости острыми респираторными инфекциями. За 11-ю неделю текущего года уровень заболеваемости упал на 12,1% по сравнению с предыдущей. 48,6% заболевших — дети младше 14 лет.

В структуре циркулирующих вирусов уменьшается доля гриппа, преобладают возбудители негриппозной этиологии.

Ведомство напоминает о базовых мерах профилактики: мыть руки с мылом после улицы и перед едой, проветривать помещения, избегать близких контактов с людьми с симптомами простуды, укреплять иммунитет правильным питанием, высыпаться и сохранять физическую активность. При появлении симптомов необходимо оставаться дома и обращаться к врачу.

