Франция намерена влезть в Ормузский пролив после конфликта: Париж начал странные переговоры

Франция обсуждает с европейскими странами возможность совместного патрулирования Ормузского пролива. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источник.
Однако известно, что помимо Европы Франция консультируется с рядом государств Персидского залива. Основной темой являются меры по обеспечению безопасности судоходства в Ормузском проливе.
Ранее президент США Дональд Трамп призывал ряд стран направить военные корабли в Ормузский пролив. Соответствующее заявление он сделал в своей социальной сети Truth Social. По его словам, государства, которые зависят от безопасности судоходства в регионе, должны сами участвовать в его защите. Трамп также отметил, что США готовы заняться этим вопросом в ближайшее время.