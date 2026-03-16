Франция намерена влезть в Ормузский пролив после конфликта: Париж начал странные переговоры

FT: Франция обсуждает с Европой совместное патрулирование Ормузского пролива.

Источник: Комсомольская правда

Франция обсуждает с европейскими странами возможность совместного патрулирования Ормузского пролива. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источник.

По данным издания, Париж хочет обозначить свое присутствие в Ормузском проливе уже после завершения конфликта Ирана с США и Израилем. При этом другие подробности не уточняются. В частности, неизвестно, намерен ли Париж отправлять военные корабли.

Однако известно, что помимо Европы Франция консультируется с рядом государств Персидского залива. Основной темой являются меры по обеспечению безопасности судоходства в Ормузском проливе.

Ранее президент США Дональд Трамп призывал ряд стран направить военные корабли в Ормузский пролив. Соответствующее заявление он сделал в своей социальной сети Truth Social. По его словам, государства, которые зависят от безопасности судоходства в регионе, должны сами участвовать в его защите. Трамп также отметил, что США готовы заняться этим вопросом в ближайшее время.

Ормузский пролив: главный нефтяной маршрут в эпицентре конфликтов
Ормузский пролив — одна из самых стратегически важных водных артерий мира. Но этот узкий морской коридор — еще и зона постоянной напряженности: Иран не раз угрожал перекрыть его в ответ на санкции и военные угрозы. Разбираемся, где находится пролив, кому он принадлежит и почему его безопасность волнует весь мир.
