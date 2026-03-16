Фон дер Ляйен признала, что война в Иране подрывает экономику Евросоюза

Нападение Израиля и США на Иран, которое переросло в полноценный военный конфликт на Ближнем Востоке, подрывает экономику Европейского союза. Объединение примет меры для снижения цен на энергетику. Об этом заявила председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

Нападение Израиля и США на Иран, которое переросло в полноценный военный конфликт на Ближнем Востоке, подрывает экономику Европейского союза. Объединение примет меры для снижения цен на энергетику. Об этом заявила председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

— Продолжительные перебои в поставка нефти и газа из Персидского залива нанесут значительный удар по экономике ЕС, — передает слова еврокомиссар агентство Reuters.

Тем временем ценник на природный газ в Евросоюзе подскочил почти на 90 процентов из-за военного конфликта в Иране. При этом евро примерно на два процента ослаб по отношению к доллару.

Тогда же западные журналисты заявили, что боевые действия на Ближнем Востоке и возможное закрытие Персидского залива могут повлиять на энергетическую политику Евросоюза. Регион может пересмотреть жесткую позицию по вопросу восстановления энергетических отношений с Москвой.

Депутаты Европарламента попали в скандал из-за того, что не смогли найти Иран на карте мира. В начале марта в Сеть попало видео, на котором политики не могут найти страну на карте мира. Однако общественность обратила на него внимание только на этих выходных.

