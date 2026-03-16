В Воронеже из-за ремонта канализации на улице Циолковского перекрыто движение

Специалисты РВК-Воронеж приступили к перекладке аварийного коллектора на Левом берегу. Работы стартовали сразу на трех участках в Ленинском районе, где в конце февраля были зафиксированы множественные провалы грунта. Коммунальщики применяют бестраншейные технологии прокладки труб. Чтобы предотвратить обрушение грунта и технологический коллапс, Водоканал принял решение не латать старую трубу, а полностью переложить проблемные участки. Об этом в пресс-службе ресурсоснабжающей организации сообщили 16 марта.
Напомним, проблема на сетях водоотведения обозначилась 26 февраля, когда оперативные службы зафиксировали проседание почвы на коллекторе по улице Циолковского. В ходе обследования выяснилось, что повреждения носят системный характер: аварийным оказался и трубопровод диаметром 500 мм, и более крупный коллектор диаметром 800 мм, который принимает на себя основной сток с окрестных жилых кварталов.
В настоящий момент ремонтные бригады работают на трех ключевых точках. Первая находится в районе дома № 52 на улице Ленинградская, где изношенный участок коллектора примыкает к стратегической магистрали. Основные усилия сосредоточены на улице Циолковского. У дома № 27 специалистам предстоит заменить более 30 метров труб, а самым сложным станет отрезок в районе дома № 34. Здесь, на глубине более шести метров, будет переложено свыше 300 метров аварийного коллектора. Сейчас на объектах ведется демонтаж асфальта и подготовка грунта к основному этапу работ.
— На время ремонта услуги водоснабжения и водоотведения осуществляются штатно, — подчеркнули в организации.