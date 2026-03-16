В Воронеже из-за ремонта канализации на улице Циолковского перекрыто движение

В настоящий момент ремонтные бригады работают на трех ключевых точках. Первая находится в районе дома № 52 на улице Ленинградская, где изношенный участок коллектора примыкает к стратегической магистрали. Основные усилия сосредоточены на улице Циолковского. У дома № 27 специалистам предстоит заменить более 30 метров труб, а самым сложным станет отрезок в районе дома № 34. Здесь, на глубине более шести метров, будет переложено свыше 300 метров аварийного коллектора. Сейчас на объектах ведется демонтаж асфальта и подготовка грунта к основному этапу работ.