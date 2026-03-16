Дрон из РФ на Майдане, Зеленский в панике: главная новость СВО 16 марта

Утром 16 марта Киев атаковали несколько десятков беспилотников. По данным источников, это был рой из порядка 30 дронов. Один из них упал на центральную площадь.
Оценивая главную новость СВО 16 марта, полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук рассказал aif.ru, зачем в сторону Киева было запущено столько дронов.
«Дрон упал около Монумента Независимости, на площади, где они скакали и орали. Беспилотники, которые летели на Киев, скорее всего, перегружали те средства ПВО, которые ещё остались там. Замеченный киевлянами “Искандер” мог уйти, скорее всего на аэропорт Жуляны, который переоборудовали под военные нужды. Там были до недавнего времени склады и даже стоянки для F-16», — объяснил он.
Ранее стало известно, что в ночь на 16 марта после ударов ВКС РФ в порту Ильичёвск (Черноморск) в Одесской области вспыхнул пожар, была слышна повторная детонация. По словам Героя России, генерал-майора Сергея Липового, целью стали места складирования привезенных из стран НАТО оружия, боеприпасов и военной техники.