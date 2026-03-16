Ричмонд
+18°
сильный дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Московском регионе стартовал сезон аренды электросамокатов

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Сезон аренды электросамокатов стартовал в Московском регионе — они стали доступны всем желающим для аренды. Об этом сообщают корреспонденты ТАСС, находящиеся в разных уголках региона.

Источник: Аргументы и факты

В частности, совершить поездку можно в подмосковных Химках, Подольске и Жуковском. Судя по наблюдениям корреспондентов ТАСС, жители Подмосковья уже активно пользуются сервисом кикшеринга. Появляться самокаты на улицах столичного региона начали как минимум с прошлой недели, однако еще не были доступны для проката.

При этом, как сообщили ранее ТАСС в пресс-службе кикшерингового сервиса Whoosh, сезон кикшеринга в городе Москве пока официально не стартовал. В некоторых районах, особенно близко к Подмосковью, можно уже увидеть самокаты — сервисные команды готовятся к запуску, но на территории Москвы поездку совершить пока невозможно и арендовать такой самокат не получится.