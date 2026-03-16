Надувные секс-куклы «вышли» на поле и остановили футбольный матч в Аргентине

Фанаты «Росарио» пронесли кукол на трибуны, не привлекая внимания охраны, которая не сочла их опасным предметом. Перформанс начался на 22 минуте матча. Болельщики достали надувных женщин, имитировали с ними половой акт, после чего начали швырять на поле. Время было выбрано неслучайно. У «Росарио» на 22 победы больше, чем у «Ньюэллс». Сейчас судьи решают вопрос о возможном наказании для участников действа.