В Германии проведут массовый ДНК-тест из-за нераскрытого убийства

В городе Тангермюнде в Германии специалисты проведут массовый ДНК-тест, чтобы раскрыть убийство, пишет 20 Minuten.
Убийство 61-летней Марлис Саппельт произошло в июне 2024 года. Женщину обнаружили в ее квартире без признаков жизни. По прошествии почти двух лет специалисты нашли на месте преступления след ДНК.
«В ходе расследования получили образец ДНК мужчины, который пока не удалось сопоставить ни с одним конкретным человеком. Полиция приглашает около 1800 мужчин предоставить образцы слюны», — говорится в материале.
Уточняется, что образцы ДНК планируется взять у мужчин, которым на момент совершения преступления было от 17 до 75 лет. Кроме того, они должны были проживать в определенных районах города.
«Образцы будут проанализированы анонимно и использованы исключительно для сравнения с ДНК-доказательством, собранным на месте преступления. Нет никаких конкретных подозрений в отношении кого-либо из вызванных мужчин», — сказано в публикации.
Уточняется, что тестирование планируется провести в конце марта.
