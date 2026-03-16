«Балтика» поделилась победными снимками с матча против ЦСКА

Футбольный клуб «Балтика» поделился яркими фотографиями с прошедшего в субботу вечером жаркого матча с московским ЦСКА. Напомним, что матч запомнился двумя моментами: единственный гол за матч забил балтиец Брайан Хиль на 63-й минуте, а также тем, что во время игры произошла массовая потасовка во втором тайме, когда на 96-й минуте главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев выбил мяч за пределы поля, что вызвало агрессивную реакцию со стороны игрока ЦСКА Энрике Кармо. Толчок в сторону наставника калининградцев спровоцировал массовую стычку, после которой арбитр удалил обоих главных тренеров команд.