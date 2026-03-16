Жена актера Голикова назвала причину смерти актера

Причиной смерти одного из старейших актеров МХАТ имени Горького Андрея Голикова стала гематома черепа, которая возникла из-за его падения в театре. Об этом в понедельник, 16 март, сообщила его супруга Марина Павлюк.
— Он упал в театре, ударился головой. Умер от падения. 13 марта упал, 16-го экстренно прооперировали, четыре часа делали операцию со страшным тяжелейшим диагнозом "гематома лобно-височной части мозга, — рассказала Павлюк.
По ее словам, актер провел в коме несколько дней и не вышел из нее. Она подчеркнула, что заранее понимала, что его не спасти. Павлюк уточнила, что этот случай не считается производственной травмой, передает РИА Новости.
Андрей Голиков скончался 16 марта на 81-м году жизни. Артист окончил курс В. П. Маркова на актерском факультете Школы-студии МХАТ в 1969 году, после чего два сезона отслужил в Центральном детском театре. Позднее он завершил обучение на режиссерском факультете Школы-студии по курсу О. Н. Ефремова, и в 1976 году его приняли в труппу МХАТ. В 1987 году Голиков остался в труппе театра под руководством Т. В. Дорониной.