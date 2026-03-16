Жена актера Голикова назвала причину смерти актера

Андрей Голиков скончался 16 марта на 81-м году жизни. Артист окончил курс В. П. Маркова на актерском факультете Школы-студии МХАТ в 1969 году, после чего два сезона отслужил в Центральном детском театре. Позднее он завершил обучение на режиссерском факультете Школы-студии по курсу О. Н. Ефремова, и в 1976 году его приняли в труппу МХАТ. В 1987 году Голиков остался в труппе театра под руководством Т. В. Дорониной.