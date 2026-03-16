Женщина вместо развода предложила любовнице мужа взять его в аренду

Жительница Таиланда нашла нетрадиционный способ монетизировать измену супруга. Вместо того чтобы подать на развод, 31-летняя Кхун Кванг предложила любовнице своего мужа-полицейского «арендовать» его за ежемесячную плату в 30 тысяч батов (около 75 тысяч рублей — прим. «ВМ»).
Подозрения Кхун Кванг начали расти, когда незнакомая женщина стала активно следить за жизнью ее мужа в социальных сетях, а сам супруг все чаще задерживался вне дома. Убедиться в неверности жене помог частный детектив, который зафиксировал регулярные визиты мужчины в квартиру любовницы. Уже во время прямого разговора выяснилось, что у полицейского нет сил прервать роман.
Тогда жена выдвинула свое условие: если другая женщина хочет продолжать отношения, ей придется платить за «совместное проживание». По словам Кхун Кванг, соперница согласилась, заявив, что финансовые вопросы для нее не проблема. Однако сам муж, к удивлению жены, отказался от столь необычного «контракта». Юристы отметили, что в Таиланде, где закон основан на принципах моногамии, подобные договоренности не имеют никакой правовой силы, передает NDTV.
Другой необычный случай произошел в Британии, где невеста и любовница впавшего в кому 60-летнего местного жителя подружились и сумели добиться того, чтобы его не отключали от аппаратов жизнеобеспечения. Мужчину разбил серьезный инсульт, и он мог получать еду и лекарства только через зонд.