Названы участники Кубка Гагарина

Стали известны все участники плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), всего их 16 команд. В первом раунде встретятся «Металлург» и «Сибирь». Матчи сначала пройдут в Магнитогорске. Соревнования стартуют 23 марта.