В зоне СВО погиб депутат Железногорской гордумы Николай Ключников

По словам главы региона, он ушёл добровольцем в августе 2024 года, несмотря на депутатский мандат. До этого политик активно помогал фронту на гражданке. В Железногорске его знали как неравнодушного человека: он возглавлял Совет отцов, занимался социальными программами и благотворительностью, помогал инвалидам и детям с ОВЗ. Также стоял у истоков федерации гиревого спорта «Скала» и работал с молодёжью.