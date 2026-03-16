В зоне СВО погиб депутат Железногорской гордумы Николай Ключников

В ходе выполнения боевых задач в зоне специальной военной операции погиб депутат Железногорской городской Думы Николай Ключников. Об этом в телеграм-канале сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн.

Источник: Life.ru

По словам главы региона, он ушёл добровольцем в августе 2024 года, несмотря на депутатский мандат. До этого политик активно помогал фронту на гражданке. В Железногорске его знали как неравнодушного человека: он возглавлял Совет отцов, занимался социальными программами и благотворительностью, помогал инвалидам и детям с ОВЗ. Также стоял у истоков федерации гиревого спорта «Скала» и работал с молодёжью.

Хинштейн рассказал, что познакомился с Ключниковым в прошлом году, когда тот приезжал на лечение после ранения. На встрече с жителями депутат делился идеями по усилению безопасности региона.

«Я был поражён его силой духа и патриотизмом. Помню, как весь огромный зал захлопал, когда он встал», — вспоминает губернатор.

Он назвал погибшего редким, отзывчивым и надёжным человеком и принёс соболезнования родным. Власти планируют увековечить память Николая Ключникова на малой родине.

Накануне стало известно, что сын бойца ММА Вячеслава Дацика, 21-летний Ярослав, погиб в зоне СВО на Запорожском направлении. По информации бойца смешанных единоборств Никиты Ворожбитова, он попал под удар FPV-дрона.

Александр Хинштейн: биография бывшего журналиста, ставшего главой Курской области
Депутат Госдумы, когда-то работавший штатным журналистом «Московского комсомольца», Александр Хинштейн вновь оказался в центре внимания из-за назначения на должность временно исполняющего обязанности губернатора Курской области, а затем победив на региональных выборах. В материале рассказываем главное из его биографии.
