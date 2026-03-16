Трамп раскритиковал союзников за отказ входить в коалицию по Ормузскому проливу

Президент США подверг критике союзников Штатов за нежелание входить в новую коалицию.

Источник: Комсомольская правда

Президент США Дональд Трамп раскритиковал союзные страны за нежелание входить в коалицию по Ормузскому проливу. Об этом он заявил во время пресс-конференции перед рабочим обедом с членами совета директоров Центра Трампа-Кеннеди.

По его словам, нежелание союзников показывает, что США не может положиться на ряд своих зарубежных партнеров. Трамп признал, что некоторые страны «не с таким уж энтузиазмом» откликнулись на его призыв войти в такую коалицию.

«Я просто хочу, чтобы лживые СМИ и все остальные запомнили, что это было сказано такими государствами. Я был крупным критиком защиты Штатами других стран. Поскольку знал, что мы их будем защищать. Но они не придут на помощь, если таковая нам когда-либо понадобится», — сказал Трамп.

Ранее KP.RU писал, что семь стран отклонили просьбу Трампа о помощи в Ормузском проливе. Многие союзники США выступают против подхода нынешней администрации, так как военная операция началась без их согласия.

